Egy BMW-nek és egy Mercedesnek is odapörkölt a részeg suhanc

Egy Hyundai i10-essel az egyirányú Revúcka utca rossz végén hajtott be Pozsony ružinovi városrészében, majd a Páričková utcába történő kanyarodáskor egy parkoló 3-as BMW-t és egy Mercedest is megmasszírozott.

Kijöttek a rendőrök és azonnal elvégezték az alkoholtesztet, ami pozitív lett, nem is kicsit. Eszerint a srác este hétkor már 1,5 ezrelék alkoholszinttel vágott neki a közutaknak, ráadásul a nyilvántartásból az is kiderült, hogy nincs is jogsija.

Michal Szeiff rendőrségi szóvivő közölte, hogy a srácot őrizetbe vették, és büntetőeljárás indult ellene.

(Čas.sk)