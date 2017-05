Fiat Tipo Kombi: Erőssége hátul keresendő!

2016-ban a Fiat Aegea néven létrehozott egy új modellt, amit aztán inkább a legendás Tipóról neveztek el. Röviddel a Tipo szedán bemutatása után az ötajtós hatchbackről is lerántották a leplet, utolsóként pedig a kombit dobták piacra. Most az utóbbit vesszük górcső alá.

Fotók: Paraméter

A Fiat Tipo első két modellje kétségkívül sokak tetszését elnyerte, most pedig már azok a sofőrök is örülhetnek, akiknek hatalmas rakodótérrel rendelkező kombira fájt a foguk.

Az utolsóként bemutatott változat a leghosszabb a modellcsalád tagjai közül: 4,571 méteres hosszával négy centit ver a szedánra, de a Kia Ceed (4,505 méter) vagy a Ford Focus (4,560 méter) kombi változatát is simán maga mögé utasítja.

A kombi tengelytávolsága pont annyi, mint a hatchbacké, így a különbség a hátsó, több mint egyméteres túlnyúlásban található. Éppen ez a Tipo kombi egyik erőssége: az autó csomagtartója 550 literes, illetve 530, ha pótkereket vagy LPG tartályt helyeznek el a padlóban.

Könnyen előfordulhat azonban, hogy még ettől is nagyobb helyre lehet szükségünk. Ilyenkor sem kell pánikba esni: a hátsó ülések ledöntésével a rakodótér mérete 1650 literre bővül, így akár 1,8 méter hosszú tárgyakat is könnyedén szállíthatunk. A raktér magassága is szabályozható, annak köszönhetően, hogy a csomagtartó padlóját két szinten lehet rögzíteni. A két kiemelhető oldalfallal pedig teljes egészében kihasználhatjuk a csomagtartó szélességét.

De nem csak a csomagtartó, az utastér is tágasnak mondható: úgy, mint a hatchbackben, a kombiban is akár öt, 185 cm magas személy is kényelmesen elfér, a kategória élvonalába tartozó lábtér mellett.

A vezetőülést sportosan alacsonyra lehet süllyeszteni, a kormány pedig tág határok között állítható. Az ülések megfelelő oldaltartással rendelkeznek, melyben a tömések is a kényelmet szolgálják. A Fiat Tipo kombi öt kényelmes, jó tartású, ergonomikus ülést kínál szövet- vagy eco bőrkárpittal.

A kormánykerék, a pedálok és az ülések tökéletesen helyezkednek el, így minden egyetlen érintéssel kézben tartható.

A kombi külsőre is olyan mutatós, mint a modellcsalád többi tagja: jók az autó arányai, a formák barátságosak – különösképpen az autó dinamikus orra.

A LED-es nappali menetfénytől (DRL) a krómozott elemekkel díszített, hatalmas hűtőrácsig és a motorháztetőtől a hátsó spoilerig futó feszes vonalakig, a Tipo kombi minden részlete elegánsan, gyakorlatiasan és harmonikusan simul bele az autó általános szerkezeti kialakításába.

A Tipo család valamennyi tagjának, így a kombinak is alapfelszereltsége tartalmazza a következő biztonsági elemeket: hat légzsák, ABS és menetstabilizáló ASR/MSR funkcióval, valamint dombsegéd és gumiabroncsnyomás-figyelő rendszer. A parkolóradar és a tolatókamera mellett a Tipo eső - és sötétedésérzékelővel is elérhető.

Városi tempónál az autó meglehetősen csendes, a valódi meglepetést azonban a futómű okozza, amely olyan jól szűri az úthibákat, hogy csak tompa puffanásként vesszük tudomásul, hogy egy döccenőn hajtottunk át.

Fiat Tipo Kombi 1.4 T-Jet 120k S&S

- 1368 cm3

- 4 henger

- 88kW (120 lóerő)

- gyorsulás (1-100 km/h): 9,8 másodperc

- átlagfogyasztás: 6 liter

- 6 fokozatú manuális váltó

- EURO 6

A Tipo kombi értékesítése háromféle felszereltségi szinttel (Pop, Easy és Lounge) kezdődik.

A Pop felszereltségi szintű modell 15 colos lemezkerekeken fut, elektromos ablakokkal és tükrökkel rendelkezik, valamint mechanikus klímát és távirányítású központizárt is tartalmaz.

Az Easy szinten már 16-os kerekek dukálnak a kocsikhoz, emellett pedig multifunkciós kormány, 5 colos érintőképernyő, bőrborítású kormány és hifi is a felszereltség részét képezi. Ami a külsejét illeti: a kilincsek krómozottak, de LED-es nappali fény és fényezett tükrök is járnak hozzá.

A Lounge csomag pedig igazi ínyencségeket tartalmaz: 16 colos könnyűfém keréktárcsák, automata klíma, kartámasz, 7 colos érintőképernyő.

Ide tartozik még az adaptív tempomat, melynek segítségével beállíthatjuk a kívánt sebességet, és a rendszer biztonságos távolságban tartja az autót a forgalomban az előttünk haladóktól. Az ütközésmegelőző funkció pedig segít az autó előtti akadályok felderítésében, és automatikusan lefékezi a járművet, ha nem lépünk időben a fékre.

A sebességhatároló opció arra figyel, hogy ne lépjük át a megadott sebességet. Ehhez csatlakozhat még a tolatókamera és a navigációs rendszer.

A Fiat Tipo kombi benzines modelljei kétféle 1.4-es (95 és 120 lóerő), valamint egy 1.6-os, 110 lóerős változatban kapható. Ami a dízelt illeti: akárcsak a hatchback esetében, a kombinál is a 95 lóerős 1.3-as Multijet az alap. Ezt már csak a 120 lóerős, hatsebességes 1.6-os Multijet előzi meg teljesítményben. A gyártó szerint a dízeles változatok átlagfogyasztása 3,7 liter körül mozog.

Nem hiába hangoztatja a Fiat: „Nem kell sok, hogy sokat kapj” - a Fiat Tipo kombi alapára 14 040 euró, ami a kombiváltozatok körében rendkívül barátságos árnak mondható.

Meg kell hagyni, az olasz autógyártó nagyon rátapintott a lényegre, hiszen szinte minden igényt kielégít azzal, hogy a Tipo kombi rendkívül praktikus, gazdaságos, és még jól is néz ki!

A tesztautót a DUNAUTO bocsátotta rendelkezésünkre.