Kereket oldott a rendőrök elől a sofőr, akire most nem mertek rálőni

A feltételesen szabadlábon lévő férfinek több útitársa is volt.

Múlt szombaton este Čadca közelében vettek üldözőbe a rendőrök egy cseh rendszámú Octaviát. Az autót egy, a rendőrök számára ismert figura vezette, akinek nincs jogsija, már korábban eltiltották a járművezetéstől, és felfüggesztett börtönbüntetését tölti, amit ittas vezetésért kapott.

A fickó először megállt a rendőröknek, majd átadta nekik a kocsi papírjait. Egyszer csak begyújtotta a kocsit, és elhajtott. A rendőrség fedélzeti kameráján is látszik, hogy a rendőrök ekkora beugrottak a kocsijukba, és ismét utána eredtek.

"Az ellenőrzés során a rendőrök észlelték, hogy a sofőrön kívül két további személy is tartózkodik az autóban. Az egyik az első, egy másik pedig a hátsó ülésen" - számolt be az esetről Tibor Gašpar országos rendőrkapitány.

Elmondta, hogy a rendőrjárőr egyik tagja felismerte a kocsi sofőrjét, a 49 éves Peter M.-t, akinek nem szabadna vezetnie, és emiatt állították meg.

A sofőr Csehország irányába menekült, a rendőrök pedig utána. Többféle módon, fény- és hangjelzéssel is figyelmeztették a megállásra, majd leadtak hat figyelmeztető lövést is a levegőbe. Ugyancsak a rendőrségi videón látni, hogy menekülés közben több személy is állt az út szélén, akiket a száguldó ámokfutó eléggé nagy veszélybe sodort.

Mint azt Gašpar kifejtette, ezért és a kocsiban ülők miatt sem nyitottak tüzet az autóra. Mivel pedig ismert volt számukra a sofőr kiléte, úgy döntöttek, most hagyják futni, mert nem tudják másképp megállítani. A rendőrség azonban büntetőeljárást kezdeményezett ellene a hatósági döntés végrehajtásának akadályozása miatt.

A rendőrség döntését indokolta az is, hogy amikor nemrégiben Nová Baňa közelében vettek üldözőbe egy menekülő autóst, a kocsira leadott lövések egyike halálosan megsebezte a hátsó ülésen ülő fiatal srácot. Szakértők szerint a jelenleginél sokkal súlyosabban kellene büntetni azokat, akik ilyen esetekben veszélybe sodorják útitársaikat és a közúti forgalom egyéb résztvevőit.

(Noviny.sk)