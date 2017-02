Kettészakad a Nissan Navara – a dühös vásárlók a kocsi visszahívását követelik!

Bizonyos Nissan 4x4 Navara D40 típusú modell tulajdonosai durva rozsdásodásra panaszkodnak, amit a legtöbb esetben az alvázon keletkező repedés okoz – írja a The Sun című brit lap.

Fotók: thesun.co.uk

A repedés több esetben is azt eredményezte, hogy a platós autó egyszerűen kettéhasadt.

A Nissan Európában azonban egyelőre nem hívta vissza a problémás modelleket – az autótulajdonosok szerint egyszerűen véka alá söprik a gyártási hibát. A japán autógyártó cég azon kívül, hogy visszavásárolt bizonyos hibás járműveket, komolyabban nem foglalkozott a panaszokkal.

A vásárlók most azt követelik a Nissantól, hogy hívja vissza az eladási listák szerint is legnépszerűbb modelljét, a 4x4 Navara pick-upot. A probléma a D40-es modellen kívül bizonyos Pathfinder R51s típusú Nissanokat is érint.

A The Sun úgy tudja, a Nissan már legalább egy éve tud a problémás modellekről, mégsem hívta vissza azokat.

Az illetékesek azzal próbálják nyugtatni az elégedetlen vásárlókat, hogy javasolni fogják az érintett járművek visszahívását, egyelőre azonban ki kell deríteniük, hogy pontosan mennyi Navarát érinthet a probléma, s hogy érdemes-e a modell tejes körű visszahívása Európában.

Egy Navara-tulajdonos, az angliai Swansea-ben élő Michelle Palmer a napilapnak elmondta, a 2007-ben gyártott modell menet közben, 95 km/óránál adta meg magát, és az autópályán reccsent óriásit, veszélyeztetve ezáltal a nő és családjának életét.

Ausztráliában négy évvel ezelőtt több mint 40 ezer Navarát hívtak vissza egy vonóhoroggal kapcsolatos probléma miatt. A Nissan Európában továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a járművek visszahívása egyelőre indokolatlan.

A gyártási hiba elsősorban a 2005 és 2008 között Spanyolországban gyártott, Nissan Navara D40s 4x4 típusú járműveket érinti.

A probléma jelentkezése esetén a Nissan visszavásárolja, kicseréli vagy díjmentesen megjavítja az autókat.



