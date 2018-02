Másfél évre lecsukhatják a mentőnek veszett vakondként utat törő luxuspojácát!

Ismert, ugye, hogy a fószer Bántól Trencsén felé haladva először az I/9-es, majd a II/507-es (a Csallóközben ez a bősi és a galántai út) kitalálta, hogy majd ő izomból fúrja az utat egy mentő előtt a délutáni csúcsforgalomban.

"A mentőautó elkezdett utánam hajtani. Ebből arra következtettem, hogy azt szeretnék, ha törném előttük az utat, mivel súlyos esetről van szó. Én is bekapcsoltam a fényjelzéseket és egész úton dudáltam. Ez helyes döntésnek bizonyult, mivel az egyik körforgalomban egy autós be is tért az utunkba. Az utolsó kereszteződés előtt a mentőautóból kikiabáltak rám, hogy őrült és ámokfutó vagyok" - így magyarázta ezt akkoriban.

A mentőkocsiban a sofőrön, az orvoson és a mentősnőn kívül páciens is volt. Mivel a fickó elég sokáig, legalább 20-25 percig feltartotta a mentőt, ahelyett, hogy félreállt volna és rábízta volna ezt a profikra, levádolták a megkülönböztető jelzést alkalmazó jármű feltartásával, azaz közveszélyokozással. A mentő fedélzeti kamerájának felvétele alapján megállapították, hogy 22 olyan szituáció történt a veszett ámokfutás során, melyből nagy baj lehetett volna.

A Trencséni Járásbíróság most egy büntetőparancsot adott ki, melynek értelmében 18 hónapot kellene letöltenie egy fogházban, továbbá kilenc (!) évre eltiltották mindennemű gépjármű vezetésétől.

A büntetőparancs nem jogerős, Záhumenský pedig ugyan utólag elismeri, hogy hibázott, aránytalanul szigorúnak véli a büntetést. A fickó teljes reakciója elolvasható a Facebook-oldalán:

Záhumenský az eset után azonnal felfüggesztette tagságát a KDH-ban, egyúttal lemondott a közrendvédelmi szakbizottság tagságáról a partizánskei képviselő-testületben, melyben külső szakemberként vett részt. 2014-ben sikertelenül pályázott az önkormányzati képviselői posztra.

(SME/parameter)