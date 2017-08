Nem adja el egyelőre a Ducatit a Volkswagen

Autóipari szakértők már egy jó ideje foglalkoznak azzal a felvetéssel, hogy a dízelbotrány egyre halmozódó költségei finanszírozása miatt a Volkswagen kénytelen lesz megválni egyes érdekeltségeitől.

A konszern stratégiai igazgatója viszont a hírügynökségnek adott interjúban határozottan cáfolta, hogy a Volkswagen egyes érdekeltségei eladására kényszerülne - amit a dolgozók érdekképviselete egyébként is hevesen ellenez. "Sokkal fontosabb számunkra azzal foglalkozni, hogy milyen új üzleti területekre lépjünk be, mint hogy melyiktől váljunk meg" - fogalmazott. Hozzátette: "Egy globális nagyvállalatnál az üzleti portfólió kiterjesztése és optimalizálása egyébként is konszenzust igénylő, nagyhorderejű döntés. Üzleti portfóliójának a Volkswagen is nagy fontosságot tulajdonít és ebben az időtényezőt másodlagos szempontnak tekinti."

Médiaértesülések szerint a Volkswagen bankokat kért fel a Ducati és a Renk értékesítési lehetőségeinek a felmérésére. Több, egymástól független forrásból is úgy tudni, a Ducatira öt vételi ajánlat is érkezett 1,3 és 1,5 milliárd euró között és az egyik érdeklődő az olasz Benetton család befektetési alapja.

A Ducati eladása azonban nem élvezi a Volkswagen felügyelőbiztosságának a támogatását. A biztosság tagjainak közel a felét a munkavállalók képviselete adja, akik a konszern jó pénzügyi helyzetére való tekintettel mereven elleneznek mindent, ami leépítés.

"A felsővezetésnek pontos elképzelései vannak arról, mi tartozik a konszern fő tevékenységi körébe is mi nem" - mutatott rá Thomas Sedran, megjegyezve, hogy a labda most már a felügyelőbizottság térfelén van.

A dízelbotrány költségeinek az előteremtéséhez pedig "a lehetőségek sokkal szélesebb tárháza áll rendelkezésünkre annál, ami a közbeszéd tárgyává vált". Akár feltételezhetjük azt is, hogy eljön az az idő, amikor egy megfelelőbb tulajdonost keresünk valamelyik üzleti területünknek - mondta a konszern stratégiai igazgatója, aki alig két hónappal a dízelbotrány kitörését követően igazolt át a Volkswagenhez az Opeltől.

