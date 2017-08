Reflektorfényben a részeg sofőrök: egyik el akart gázolni egy rendőrt, a másik egy garázsnak ütközött

Az elmúlt napokban olyan sok ittas vezetéssel kapcsolatos eset történt Szlovákiában, hogy megszámolni is nehéz. Íme egy csokor a legérdekesebb esetekről.

Jana Balogová rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint szombaton a Kysucké Nové Mestohoz közeli Nesluša községben 1,65 ezrelék alkoholt állapítottak meg egy 24 éves sofőr szervezetében. A fiatal autós bezárkózott az autóba, majd célba vette az egyik rendőrt, aki csak az utolsó pillanatban tudott elugrani az autó elől. Körülbelül 800 méter után a fiatalember megállt, majd gyalog az erdőbe menekült. A rendőröknek azonban sikerült elkapniuk: hivatalos személy elleni támadás, valamint alkohol befolyásoltsága alatt történő veszélyeztetés vádjával indítottak ellene eljárást.

Újabb ittas fiatalt csíptek el a zsolnai járásbeli Varín községben. Az Audi S6 típusú autót vezető 24 éves fiatal belehajtott az előtte haladó Toyotába, minek következtében mindkét jármű a szalagkorlátnak csapódott. A Toyotában egy nő megsérült, az Audi sofőrjének szervezetében 2,65 ezrelék alkoholt állapítottak meg.

Čadcában egy 28 éves nő tolatás közben Hondájával egy Škodának ütközött, majd, mikor fordult meg, egy Mazdának is nekicsapódott. Az eset után elmenekült a helyszínről, egy óra múlva azonban visszatért a férjével. A nő szervezetében kereken 3 ezrelék alkoholt állapítottak meg. A Hondába ezután a nő 31 éves férje ült be, akit a városban meg is állították a rendőrök. Ő 1,52 ezreléket fújt. A páros ellen eljárást indított a rendőrség.

A Turčianske Teplicéhez közeli Diviaky községben egy 21 éves sofőr nem tudta bevenni Opel Vectra Caravan típusú autójával a kanyart, minek következtében nekiütközött egy garázsnak. 1,88 ezreléket állapítottak meg a szervezetében.

Részegen és jogosítvány nélkül ült volán mögé egy 40 éves férfi a čadcai járásbeli Skalité községben. Ő sem úszta meg az alkoholtesztet: a műszer 2,31 ezreléket mutatott.

