Rendőrök üldöztek Gútától egy kocsit!

Renáta Čuháková rendőrségi szóvivő arról számolt be, hogy este tízkor a rendőrök arra figyeltek fel, hogy a gútai Béke és az Iskola utcák kereszteződésénél egy személykocsi nem állt meg a Stop táblánál.

A rendőrök a nyomába eredtek, és felszólították, hogy álljon meg. A sofőr nem így tett, továbbhajtott Kamocsa (Érsekújvári járás) felé. "Amikor a további felszólításoknak sem tett eleget, a rendőrök figyelmeztető lövéseket adtak le a levegőbe, összesen négyet" - árulta el a szóvivő.

Egészen Szímőig hajtott, ahol viszont a Vágnál kicsúszott, ám ez sem volt elég, megpróbált futva elmenekülni. A rendőrök hamar elfogták és megbilincselték.

A nyilvántartásból kiderült, hogy egy 30 éves férfiről van szó, aki kétszeresen is el van tiltva a vezetéstől. Először 2018 januárjáig vonták be a jogosítványát, majd mikor ezt megsértette, meghosszabbították 2020 februárjáig.

A férfit őrizetbe vették, és Komáromban kihallgatták. Most már felelnie kell azért is, hogy nem tett eleget egy hatósági döntésnek, és annak ellenére vezetett, hogy a jogsiját bevonták. Most ezért két évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.

(TASR)