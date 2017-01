A sarkköri téllel is elbírnak a Slovnaft üzemanyagai!

Az extrém téli hideg, amely az elkövetkezendő napokban várható, nemcsak bennünket, de a gépkocsijainkat is próbára teheti.

Archív felvétel

Hogy megelőzzük a jármű beindításakor tapasztalható gondokat, jó karban kell tartanunk a kocsit. Ehhez szükséges az akkumulátor, az üzemi folyadékok ellenőrzése, illetve jó minőségű üzemanyagok tankolása. Ez utóbbi éppen az egyik előfeltétele, hogy a motor beinduljon még a leginkább fogcsikorgató hidegben is.

A hazai törvények előírják az üzemanyag-töltőállomások számára, hogy november közepe és február vége között a téli időszakhoz igazított paraméterekkel rendelkező üzemanyagokat árusítsanak. A benzin és a gázolaj összetétel ilyenkor bizonyos mértékben eltér, például több illóanyagot tartalmaz, ami biztosítja a jobb párolgást. A gázolaj pedig kisebb mennyiségű nehéz paraffint tartalmaz, amivel egyfajta üzemanyagszűrőt képeznek.

Az összetételeik változása biztosítja a kocsi beindul, és az üzemben lévő motor állapotát is javítja.

A Slovnaft üzemanyagai mellé nem kell semmilyen egyéb anyagot tölteni a tartályba. Ezek az üzemanyagok extrém alacsony hőmérséklet mellett is kiállják a próbát, a TEMPO plus gázolaj -20 fokig, sarkköri hideg esetén viszont ajánlott a prémiumkategóriás EVO Dieselt tankolni, amely -40 fokkal is elbír.

A téli hónapokban ajánlott tele tankolni az üzemanyagtartályt, mivel a levegő nedvességének lecsapódásával víz kerülhet bele, magasabb üzemanyag-tartalom viszont csökkenti a levegő mennyiségét a tartályban.

(-)