VIGYÁZAT: Ezzel a civil Audival büntetget egy álrendőr a Dunaszerdahelyi járásban!

Fotó: Facebook

A Facebookon tájékoztattak róla, hogy az elmúlt hetekben felfigyeltek a közösségi oldalon egy bejegyzésre, mely szerint valaki egy álrendőrre figyelmezteti a járművezetőket a Dunaszerdahelyi járásban. Ez az álrendőr állítólag egy Audi A6-ossal járja az utakat, és rendelkezik piros-kék rendőrségi fényjelzővel is. Ezzel a kocsival állítgatja meg a sofőröket, civil rendőrként mutatkozik be, és pénzbírságot szed be tőlük az állítólagos szabálysértéseikért.

Közölték azt is, hogy eddig egyetlen konkrét esetről sem érkezett a rendőrséghez bejelentés, a Facebook-posztból kifolyólag azonban hivatalból foglalkoznak az üggyel.

Arra kérnek mindenkit, hogy aki idén vagy akár tavaly fizetett ilyen módon egy civilben lévő álrendőrnek, jelentkezzen a 158-as hívószámon vagy a dunaszerdahelyi körzeti rendőrőrsön.

Emlékeztetnek egyútta arra is, hogy az esetek túlnyomó többségében a rendőrség rendőrautóval végzi az ellenőrzéseket, időnként a Puma nevű speciális egység is besegít civil autóval, de ők rendre ketten vannak, és szintén egyenruhát viselnek.

