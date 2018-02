HAVAZÁS: Óvatosan Pozsonyban és környékén, két baleset is történt!

Erről pénteken tájékoztatta a TASR-t Lucia Mihalíková a Pozsony Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Felhívta a figyelmet két közúti balesetre is, amelyek ma 9 óra után következtek be a D4-es autópálya D2-es autópályára vezető szakaszán. A balesetben senki sem sérült meg. A sofőröket arra kérik, hogy tartsák be az előírt követési távolságot és csökkentsék a sebességüket.



TASR/para