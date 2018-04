Arrogáns álzsaru osztotta az észt a dunaszerdahelyi Baranyainál

Olvasói felvételek

"Az egész parkoló üres volt, ő mégis odaállt. Nincs mozgássérült kártyája, és ezért meg is kérdeztük, hogy miért állt oda. Erre azt válaszolta, ne pattogjak, ő rokkant" - számolt be a legutóbbi esetről olvasónk.

Egy Peugeot 407-es civil autóval érkezett, melynek szélvédője mögött azonban ki volt ragasztva egy rendőrségi matrica, valamint látható volt egy rendőrségi sapka. Ezért is gondoltak arra, hogy az illető rendőr. Olvasónk elárulta, fel is hívták a figyelmét, hogy ha rendőrként nem tartja be a szabályokat, akkor mégis hogyan lehetne elvárni az egyszerű polgártól, hogy betartsa azokat?! A férfi azonban erre is csak morgással reagált, majd bement az üzletbe.

Lefényképezték a kocsiját, a képeket pedig mi továbbítottuk a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányságnak. Martina Kredatusová szóvivő ma válaszolt kérdésünkre, közölve, hogy az autó nem egy rendőré. "A rendőrség megvizsgálja a mozgássérültek számára fenntartott parkoló illetéktelen használatát, továbbá azt is, hogy jogtalanul használta a Rendőrség, illetve Rendőri testület feliratokat" - szögezte le.

Egyszersmind felhívta a polgárok figyelmét, hogy akik ilyen jogellenes cselekménnyel találkoznak, jelezzék azt a rendőrség számára a 158-as segélyhívón.

(SzT)