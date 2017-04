Szabadon engedték a fiatal sofőrt, aki ittas vezetésével három barátja halálát okozta

Kedden újra a bíróság elé került annak a tragikus balesetnek az ügye, melynek során három fiatal is életét vesztette a Sabinovi járásban található Lipany közelében. Az eset után vizsgálati fogságba helyezték a terepjárót ittasan vezető 18 éves sofőrt, a bíróság szerint azonban erre semmi ok nem volt, így most a fiatal szabadon távozhatott.