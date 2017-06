Szerdahelyi stílek: Nekitolatsz, oszt elhajtasz. Probléma?

Helyszíni felvételek

A sértett bement az áruházba, de mire visszatért, a képen látható állapotban talált a céges autójára.

Tettes sehol, van viszont egy összetört lámpa, és egy behorpadt ütköző.

A történteknek szerencsére több szemtanúja is akadt. A sértett érdeklődésünkre arról számolt be, hogy egy idős asszonynak sikerült felírnia a rendszámot, míg egy másik szemtanú le is fényképezte az esetet, majd megvárta, míg a sértett visszaér, és elmondott mindent.

Eszerint egy dunaszerdahelyi jelzésű bordó Citroen a vétkes, és a rendőrség hamar meg is találta annak tulaját.

Úgy értesültünk, hogy egy nagyabonyi nő vezette a kocsit, bár ez kissé ellentmond annak, amit a szemtanúk állítottak, akik pedig férfit láttak.

Mindenesetre a vétkes jogosítványát a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint egy időre bevonják.

(SzT)