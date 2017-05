Vezetés közben elaludt egy villamosvezető

Az Evening Standard című lap internetes oldalán bemutatott pénteken egy egyperces videót, amelyet a villamos egyik utasa készített: a felvételen a sofőr előrebukott fejjel alszik a volánnál. "Rendkívül dühös vagyok az eset miatt, biztos vagyok benne, hogy minden londonit annyira sokkolt, mint engem" - írta Khan.

A felvétel szerda reggel készült London egyik déli városrészében, Croydonban. A vezető az utasokkal tömött villamost megállította egy közlekedési lámpánál, de percekig nem indult tovább. Az utasok néhány perc után kopogtatni kezdtek a vezetőfülke ablakán, hogy felébresszék. A következő megállónál szinte minden utas leszállt.

Tavaly novemberben alig néhány utcával arrébb kisiklott egy villamos, a balesetben heten meghaltak és több mint ötvenen megsebesültek. Az akkori sofőrnek gondatlanságból elkövetett emberölésért kell felelnie.

"A gyászoló családokat és túlélőket elborzasztja ez a videó" - írta a polgármester. Mint kifejtette, beszélt a First Group közlekedési társaság vezetőjével is. Az Evening Standard szerint a First Group felfüggesztette a villamosvezetőt és vizsgálatot indít ellene.

MTI/para