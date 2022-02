15 gyorshajtót fogtak a komáromi rendőrök

Az akció az ittas sofőrök és a gyorshajtók leleplezésére irányult, utóbbiakból akadt is, előbbiekből pedig most nem. A leleplezett szabálysértések közül 15 gyorshajtás volt, egyvalaki nem adott elsőbbséget, 3 autó műszaki állapota nem volt rendben, két sofőr szabályellenesen előzött, 4 további sofőr vezetési stílusa volt helytelen, míg 6 egyéb, közelebbről meg nem határozott szabálysértést is lelepleztek - tájékoztatott Facebook-oldalán a nyitrai kerületi rendőrség.

