20 éve vezet jogsi nélkül, most elkapták részegen

A férfit Nyitrán állították meg a rendőrök az éjszakai szolgálat alatt. Felszólították, hogy mutassa be az iratait, mire ő állította, jogsiból nincs mit. A rendőrök meg is nézték a nyilvántartásban, és onnan kiderült, hogy bizony a delikvensnek soha nem is volt jogsija.

Egy gond volt viszont, hogy a fickó láthatóan ittas volt. Előkerült az alkoholteszt, és kiderült, hogy emberünk alaposan felöntött a garatra. 2,38 ezreléket fújt. Jogosítványát nem lehetett bevonni, de bekísérték az őrsre. Ott várhatja meg, míg a bíróság dönt róla ittas állapotban történt veszélyeztetés ügyében.

(Tvnoviny.sk)