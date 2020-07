220-szal repesztett Prágában egy drogos, 18 rendőrkocsi és helikopter is üldözte (Videó)

Lucie Drábková rendőrségi szóvivő elárulta, hogy 18 rendőrkocsit vetettek be ellene és egy helikopter is követte fentről.

Petr Kubát rendőr autójának fedélzeti kamerájával rögzítették az üldözés egy-egy részletét, ő maga a tévének elmondta, hogy érzelmileg nagyon túlfűtötten élte meg a történteket a nagy sebesség miatt.

A menekülő sofőr az útjavítás miatt kihelyezett terelőtáblákon úgy hajtott át, mintha csak játékok volnának. Mintegy 20 perc elteltével követett el egy végzetes hibát, felhajtott a szegélykőre. Michal Buzek rendőr, aki szintén nyilatkozott a tévének, azt mondta, ebben a pillanatban elévágott, majd elzárta az útját.

Kubát szavai szerint a sofőr bezárkózott a kocsijába, de betörték az ablakát, majd kényszerítő eszközöket alkalmazva őrizetbe vették.

Az autóban utazó másik személy az ütközéskor kiszállt és elrohant, őt még nem találták meg. A kocsiban viszont találtak rendszámtáblákat és egy zacskó pervitint is. Maga a sofőr is be volt állva.

A rendőrök közveszélyokozás és kábítószerrel való visszaélés ügyében indítottak ellene eljárást, nyolc év börtön fenyegeti.

