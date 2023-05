30-as sebességkorlátozás a szlovákiai városokban és községekben? Az ország egyik nagyvárosában ez valósággá válhat

Európa több nagyvárosában már bevezették a maximális megengedett sebesség jelentős csökkentését, most pedig az első szlovákiai város is csatlakozhat hozzájuk – írja a TV Noviny .

Többek közt Párizsban és Berlinben is érvényben van, hogy az autósok 30 km/órával gyorsabban nem haladhatnak. Mindezt a gyakori közlekedési balesetek miatt vezették be.

Szlovákiában is évről évre riasztóbbak az adatok ezen a téren. Tavaly például 8861 baleset történt a szlovákiai városokban és községekben, ezek közül megközelítőleg ezer kötődött gyalogoshoz, amelyek során 92-en meg is haltak. Éppen ezért is vették fontolóra Kassán, hogy 50-ről 30-ra csökkentik a maximális megengedett sebességet.

A sebességkorlátozást a nagyváros több pontján, így a lakótelepeken és a városközpontban is bevezetnék. Dušan Tokarčík, Kassa város szóvivője szerint a tervben a lakózónákat, a belváros rezidens zónáit, valamint a városhoz közeli szervízutakat emlegetik. Ez alapján a sebességkorlátozás a főutak mellett szinten minden utcát érintene.

A közlekedési szakértők szerint ugyanakkor csak a lakóövezetekben lenne értelme csökkenteni a sebességet, valamint inkább megelőzést kellene alkalmazni – a sofőrök és nem sofőrök oktatása –, mintsem korlátozni a sebességet.

Pozsony egyelőre nem fontolgatja a 30-as sebességkorlátozás bevezetését. Egyelőre nem tudni, hogy Kassán mikor léphet életbe a korlátozás, a javaslatot az illetékes hatóságoknak is jóvá kell hagyniuk.



