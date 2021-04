54 nap elteltével átadták a sikabonyi körforgalmat, amely úgy hiányzott, mint egy falat kenyér

A Nagyabonyi út, a Kertész utca és a Czibók utca kereszteződésében március 1-jén kezdték el a munkálatokat, az építő Metrostav 45 napot ígért, és ezt lényegében be is tartotta. Az építkezés hétvégén, vasárnaponként is folyt, lényegében csak a húsvéti ünnepek alatt nem. Rastislav Löffler, az építő Metrostav DS igazgatóságának alelnöke végeredményben 42 napot számolt össze, melyen dolgoztak, ezt követte még természetesen az uta felfestése, táblák kihelyezése, illetve a parkosítás és az ellenőrzés, ami már nem az ő feladatuk. Összességében a munkálatok megkezdésétől számított 54. napon közlekedhetnek ismét járművek Dunaszerdahely nyugati részének legforgalmasabb csomópontján.

A beruházás költségvetése Hájos Zoltán polgármester közlése szerint a projektdokumentációból kiindulva 548 ezer euró volt, a körforgalom építését azonban sikerült a közbeszerzés útján 386 835 euróra leszorítani. Ennyiben egyeztek meg a Metrostav DS-szel.

További, mintegy 150 ezer eurót tettek ki a kiegészítő beruházások, többek között az út alatti középnyomású gázvezeték, illetve telekommunikációs vezetékek áthelyezése, a temető kerítése egy részének áthelyezése, illetve újjáépítése, valamint a korábbi kereszteződés szélén megszűnt parkolók helyett újak építése a lakótömbök között.

(SzT)