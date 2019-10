Ámokfutó trió: 193-mal hajtott egy Audi, de a BMW és a Porsche még őt is lepipálta

Elena Antalová rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint egy 37 éves férfi Audi Q7 típusú autójával repesztett 193 km/órás sebességgel Trencsénnél – a jutalma 500 eurós bírság lett, amit a helyszínen be is fizetett.

Egy BMW-s Vágújhelynél (Nové Mesto nad Váhom) már a 200 km/órás sebességet is túllépte, egészen pontosan 202-vel hajtott. A sofőrt 800 euróra bírságolták meg.

A „győztes” azonban még rajta is túltett: egy Porschét vezető 53 éves férfit Dubnica nad Váhom közelében 217 km/órás sebességgel mértek be. A férfi próbálta meggyőzni a rendőröket, hogy ne bírságolják meg, de a járőrök hajthatatlanok voltak – az ő jutalma is 800 eurós bírság lett, amit a helyszínen kiperkált.



TASR/para