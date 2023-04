Az üzemanyagárak drasztikus csökkenését ígérik a szakértők – végre magunk mögött tudhatjuk a mágikus határt?

Amellett, hogy a villany- és gázárak rekordalacsony szintre csökkentek, végre jó híreket kapnak a sofőrök is – írja a topky.sk .

A Dánta bez pátosu portál szerint végre jó híreket kapnak a szlovákiai háztartások az energiaárak alakulását illetően: a villanyár már második hónapja stabilan tartja a 115 euró/MWh-s szintet, míg a gáz ára 40 euró/MWh alá csökkent. Hozzáteszi, hogy ezzel mindkét érték a 2022. augusztusi maximum egytizedére csökkent.

A portál szerint hamarosan a benzin és a gázolaj árát is hasonló tendencia jellemzi majd, aminek köszönhetően elhagyhatjuk az 1,50 euró/literes határt is. A rendelkezésre álló adatok szerint az elmúlt két hétben csökkent a benzin tőzsdei ára, mára pedig több mint 10 százalékos visszaesést figyelhetünk meg. Az elemzők szerint az elkövetkező egy-két hétben hasonló visszaesésre lehet számítani a szlovákiai benzinkutakon is.

Az üzemanyagárak változása tehát olyan mozgást idézhet elő, amely szerint a benzin és a gázolaj ára 1,50 euró alá csökkenne literenként. Ha ez megtörténne, a benzin és a gázolaj ára több mint egy év után lenne ilyen alacsony szinten.



(topky.sk)