BALESET: Betépve előzött a fiatal sofőr, kis híján kinyírta magát és a szembejövőt is!

A fiatal férfi Nagymihály és Zemplínska Široká község között éppen előzésbe kezdett, amikor szemből érkezett egy Renault. Csak az utóbbi sofőrje lélekjelenlétének köszönhető, hogy nem történt igazán nagy baj, mivel félrerántotta a kormányt és a szántóföldre terelte kocsiját.

A Škodát vezető előzködő fiatal is ugyanott kötött ki, miközben még át is fordult a kocsijával. Szerencsére senkinek nem esett komolyabb baja, és nullás értéket mutatott mindkét sofőr esetében az alkoholszonda is. A rendőröknek viszont gyanús volt a škodás viselkedést, ezért elküldték vértesztre, ami már leleplezte, hogy marihuánát szívott vezetés előtt.

Ezután gyanúsították meg tudatmódosító szer hatása alatt elkövetett veszélyeztetéssel.

(TASR)