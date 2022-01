BALESET: Eltrafált egy kanyarodó rendőrautót egy BMW

Az Iglói járásban egy lakott területen kívüli útszakaszon a balra kanyarodó rendőrautónak ütközött oldalról egy fiatal sofőr által vezetett BMW. A Joj TV riportja szerint a rendőrkocsi balra kanyarodott, a másik autó sofőrje viszont ezt későn észlelte és megpróbálta elkerülni az ütközést, csakhogy a kormányt szintén balra rántotta, a BMW így a rendőrautó sofőr oldali atajának ütközött, majd arról levágódva a szántóföldön kötött ki, míg a rendőr autó valamivel odébb állt meg az úttesten.

A BMW egyik utasa a Joj TV-nek elismerte, hogy valamivel gyorsabban mentek, mert ott már nem 50-es sebességkorlát van érvényben, a rendőrök pedig egy mezei útra kanyarodtak le épp, hogy valamilyen lovas istállókat ellenőrizzenek.

Lenka Ivanová kerületi rendőrszóvivő elmondta, hogy a baleset már akkor következett be, amikor a rendőr megkezdte a kanyarodást. A baleset után a rendőrök odamentek a másik kocsihoz ellenőrizni, hogy mindenki jól van-e, de végül őket is meg kellett vizsgálni, mert nem érezték jól magukat. A sofőr hátgerinc- és medencefájdalmakra panaszkodott, a másik rendőr peddig a fejét verte be.

Mindkét sofőrt megszondázták, az eredmny negatív lett. Az előzetes becslés szerint 10 500 eurós közvetlen anyagi kár keletkezett.

