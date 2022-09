BALESET: Harmadszor is bedrogozva vezetett a fiatal nő, de szembejött a valóság

A rendőrség korábban már kétszer is lefülelte, amint drog hatása alatt vezetett a fiatal nő. A héten megint beállva ült a volán mögé, és nemcsak képzelődött, mikor ott termett a szeme előtt egy traktor.

Januárban kapták el először a rendőrök a fiatal nőt, aki esetében az alkoholteszt negatív lett, de elküldték drogtesztre is, aminek az eredményét viszont csak márciusban kapták vissza. Addig nem is tudták bevonni a jogosítványát. Időközben megint megállították, és ismét benyalva vezetett. A jogsiját ezután elvették és megvádolták tudatmódosító szer hatása alatt történt veszélyeztetéssel is.

Harmadszorra szembejött a valóság. Immár a bevont jogosítványa ellenére ült ismét a volán mögé, ezúttal volt egy útitársa is, ám egyszer csak, a púchovi járásbeli Lysá pod Makytou községben nekihajtott a parkoló traktornak. A rendszám nélküli Fiatban mindketten megsérültek.

A rendőrség négy fecskendőt is talált a járműben, elküldték őket szakértői vizsgálatra. A trencséni kerületi rendőrség közölte azt is, hogy a fiatal nőt vélhetően testi sértéssel és kábítószerbirtoklással is megvádolják.

(Joj TV)