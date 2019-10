Bekeményítenek a zsaruk: mától lesz csak igazán okuk félni a postástól a szabályszegő sofőröknek!

Az objektív felelősség elvének lényege, hogy a rendőrök anélküli is megbüntethetik a szabályszegő sofőröket, hogy megállítanák őket, a büntetésről szóló értesítést ugyanis a rendszámtábla alapján a gépjármű tulajdonosának címére küldik postai úton.

Denisa Bárdyová, az országos rendőr-főkapitányság szóvivője közölte, a rendőrség október 1-től az eddig megszokottnál gyakrabban fogja alkalmazni az objektív felelősség elvét.

A rendőrség egyúttal felhívja a sofőrök figyelmét, hogy minden időszakban vezessenek az időjárási körülményekhez mérten biztonságosan. „Már most is előfordulnak ködös reggelek, ami a rossz látási viszonyok mellett csúszós utakat is eredményezhet. Emellett ebben az időszakban gyakran találkozhatnak a közutakon mezőgazdasági munkagépekkel is. Ellenőrizzék a jármű világítását, figyeljenek fokozottan, és vezessenek óvatosan és előrelátóan“ – tette hozzá a szóvivő.



(para)