Biliárdgolyóként cikázott Nagyabonyban és Hodosban a piás sofőr, koccant, ütközött, nekiment mindennek, ami elé került

A férfi Hodoson keresztül autózott, amikor egy egyenes szakaszon a bal oldali tükrével elsodorta egy szembejövő autó visszapillantó tükrét. Ezután megállt a járműjével és tolatni kezdett, de ez a manőver sem sikerült maradéktalanul, mert nekiütközött egy parkoló autónak. Majd mint aki jól végezte dolgát, megfordult, és alaposan a gázpedálra taposott.

Olyannyira felgyorsult, hogy a közeli kereszteződésen átszáguldva lesodródott az úttestről és egy családi ház kerítését is átszakította. Azt hihetnénk, ennyi már elég is lett volna aznapra, de a piás pilóta nem így gondolta. Rükverc, és irány a közeli Nagyabony, mert ott is ki akarta próbálni a vezetési technikáját. Itt azonban gyorsan befejeződött a vakmerő vezető "pályafutása", még ha nem is önszántából. Alig hogy berobogott a szomszédos községbe, megtörtént az újabb baj. Kapásból belerongyolt egy leparkolt kocsiba, amitől visszapattanva nekivágódott egy ház kerítését szegélyező betonoszlopnak.

A kiérkező rendőrök megszondáztatták a mindenre elszánt férfit, akinek a leheletében 1,4 ezreléknyi alkoholt találtak. Mivel még neki is sok volt ez a hányattatásban gazdag menet, a sofőrt a dunaszerdahelyi kórházba szállították. Az utak réme négy kocsit és kettő ház kerítését amortizálta le, amivel 7 ezer euró kárt okozott. A hatóság emberei szerint akár két évet is kaphat ezért a vezetési stílusért.

TASR