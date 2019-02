Csallóközi sofőrök, figyelem! Kedden a megye minden járásában rendőrségi akció lesz

A közlekedési, vasúti és rohamrendőrök elsősorban a forgalom biztonságára és folyamatosságára fognak ügyelni. „Főleg a megelőzésre, a sebességhatár betartására, az alkoholfogyasztása, a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra, valamint a kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére fognak odafigyelni" – mondta Kredatusová.

A rendőrség azt tanácsolja a vezetőknek, hogy tartsák be az előírásokat, figyeljenek az útra, vezessenek biztonságosan és az időjárási viszonyokat figyelembe véve. „A kerékpárosok és gyalogosok figyelmét is felhívjuk, hogy ők is ugyanolyan résztvevői a közlekedésnek, mint az autósok, és rájuk is vonatkoznak a szabályok. Mindemellett ők vannak a legnagyobb veszélynek kitéve az utakon, ezért a rendőrség az ő biztonságuk érdekében is akciózik" – tette hozzá a szóvivő.

tasr