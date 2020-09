Drogot találtak a sofőr vérében, aki a kulturális államtitkár és felesége halálát okozta

A baleset ügyében máig nem gyanúsítottak meg konkrét személyt, de felszínre került egy részlet vele kapcsolatban.

A baleset során egy Kia Sorento tért át a szemközti sávba, hogy kikerüljön egy, az út szélén álló autót, eközben viszont összeütközött a Dacia Logannel, amelyben Dolinayék utaztak. A másik kocsiban ülő két férfi agyrázkódással és zúzódásokkal megúszta az esetet.

A Kiát egy 33 éves, Tibor keresztnevű férfi vezette, akit nemrég a Joj TV információi szerint ugyanezen az útszakaszon megállítottak a komáromi rendőrök, miközben jogosítvány nélkül vezetett egy kölcsönkapott Škoda Octaviát.

Viktória Borloková nyitrai kerületi rendőrszóvivő megerősítette, hogy a férfit azért ellenőrizték, mert információjuk volt róla, hogy bevont jogosítványa ellenére ül a volán mögött. A jogosítványát pedig épp a júliusi tragikus kimenetelű baleset után vonták be.

A Joj TV arról is értesült, hogy a férfin drogtesztet is elvégeztek a baleset után, melynek eredménye pozitív lett. A rendőrség állítólag a múlt héten kapta meg ennek eredményét, de egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A nyomozásba bevontak az ügyész kérésére egy szakértőt is, aki azt hivatott megállapítani, a kábítószer mennyire befolyásolhatta a férfi vezetési képességeit a baleset idején.

A rendőrség hivatalosan nem közölt egyéb információt az eljárásról.

(Nový Čas)