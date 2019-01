Egyesítenék a Nissant és a Renault-t

A Nikkei című japán gazdasági lap vasárnap közölt értesülése szerint ezt a követelést nyújtotta át a héten Tokióban tárgyaló Emmanuel Moulin, a francia gazdasági miniszter kabinetfőnöke.

A japán lap úgy tudja, a franciák új elnököt is ki akarnak nevezni a Nissan Motor Co Ltd élére, miután az eddigi vezetőt, Carlos Ghosnt tavaly Japánban előzetes letartóztatásba helyezték jövedelmének eltitkolása miatt.

A francia cég a Nissan céggel fennálló megállapodása értelmében jogosult az elnök kinevezésére.

A Nikkei azt írta, hogy Carlos Ghosn is tervezte a két autógyártó egyesülését.

A Renault legnagyobb részvényese a francia állam, több mint 15 százalékos hányaddal. A Renault-ban 15 százalékos részesedése van a Nissan cégnek, amelynek viszont 43,4 százaléka a Renault-é. A japán lap szerint a Nissan nem akarja az egyesülést, hiszen akkor a francia kormány lehetőséget kapna üzletpolitikájának a befolyásolására.

Ghosn ellen december elején emeltek vádat amiatt, hogy a 2015-től 2018-ig terjedő időszakban 2,9 milliárd jen jövedelmet szerepeltetett az értékpapír-felügyeletnek benyújtott beszámolókban a tényleges 7,2 milliárd jen helyett. Az ügyészség azzal is megvádolta a 64 éves üzletembert, hogy nem megfelelően látta el a vezérigazgatói feladatokat és megkárosította a Nissant.

A Nissan pénzügyi visszaélések okait vizsgáló különbizottsága szerint a laza vállalatirányítás okozta egyebek között a pénzügyi visszaéléséket.

Első tanácskozása után a testület egyik társelnöke bejelentette, hogy még három-négy alkalommal fognak tanácskozást tartani az előtt, hogy a vállalat igazgatótanácsa elé terjesztenék javaslataikat a vállalatvezetés javítására.

A bizottság, amelyben a Nissan három külországi igazgatója és négy másik tag vesz részt, várhatóan márciusban terjeszti elő javaslatait a vállalatirányításának szigorítására, az igazgató fizetésének, az elnök kiválasztásának jóváhagyását célzó rendszerre.

A Nissan és japán partnere, a Mitsubishi Motors saját belső vizsgálatot folytat Ghosn pénzügyi visszaélései ügyében. Pénteken a két cég azzal is megvádolta a volt elnököt, hogy 9 millió jent vett fel helytelenül kettőjük közös vállalkozásától, ami felveti a lehetőségét annak, hogy a Nissan-Renault volt elnöke ellen az ügyészség újabb vádat fog emelni.

Más belső vizsgálatok bizonyítékot tártak fel arra, hogy mindkét cégnél egy kis csoport segített a tranzakciók végrehajtásában - közölték a Reuters brit hírügynökséggel az ügyet ismerő források.



(MTI)