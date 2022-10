Egymásra licitálnak a részeg sofőrök? Most egy közülük a 63-ason csókolt le kocsijával egy lámpaoszlopot!

Az esetről a pozsonyi kerületi rendőrség számolt be, a szenci járási rendőrség vizsgálja.

A Seat Ibiza 29 éves sofőrje nem sérült meg, és szerencsére másnak sem esett baja, mindenesetre ez nem a sofőrön múlott.

A helyszínre kiérkező rendőrök első dolga volt, hogy megszondázzák a sofőrt, nyilván látszott is rajta, hogy erre szükség lehet. Az alkoholteszt pozitív lett, nem is kicsit, 2,27 mg/l-t mutatott ki, ami ezrelékben is súlyos lenne, ezrelékben viszont ugyanez 4,73!

A rendőrség is megjegyezte, hogy orvosi szempontból ez már halálos alkoholmérgezést is jelenthet.

A sofőrt azonnal őrizetbe vették, majd megkezdték ellene az eljárást ittas befolyásoltság során elkövetett veszélyeztetés ügyében.

