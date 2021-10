Egyre feljebb kúszik az új és a használt autók ára – a szakértők nem sok jóval kecsegtetnek

Az új autók drágulnak, várni kell rájuk, a chiphiány és a járványhelyzet miatt pedig a gyártóknak problémát okoz a járműveket kézbesíteni a vásárlóknak. Viszont a használt kocsik is hasonló cipőben járnak. Aki autót akar venni, annak mélyebben a pénztárcájába kell nyúlnia, miközben a választék sokkal korlátozottabb, mint a múltban.

Ezt bizonyítják az AAA Auto legfrissebb adatai is. A használtautó-kereskedés háromnegyed év alatt 65 ezer autót adott el Közép-Európában, ebből több mint 12 ezret a szlovákiai piacon. A vállalat szerint évközi viszonylatban Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban is rendkívül csökkent a használt járművek száma, ezek ára pedig nem kevéssel nőtt.

Petr Vaněček igazgató, valamint a Aures Holding igazgatótanácsának elnöke szerint Szlovákiában 19 százalékos csökkenést jegyeztek fel a kínálatban, míg az árak 10 százalékkal nőttek.

A szlovákiai piacon továbbra is az Octavia, a Fabia, a Passat és a Superb a legnépszerűbb modell, de ezek mellett más keresett modellek esetében is paradoxon állt be. Ahelyett, hogy az évek múlásával, valamint a használattal csökkenne a járművek értéke, a piacon az ellenkezője történik. Míg tavaly a használt autók átlagára 8200 euró körüli volt, addig idén ez kb. ezer euróval több.

Michal Bartovič, a használt autókkal foglalkozó Autobazar.eu portál tagja szerint ez a trend már a járvány kezdete óta megfigyelhető, az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA szerint pedig az elmúlt évben évközi viszonylatban 23 százalékkal kevesebb új autó került a piacra.

Ez a használt autók esetében is megmutatkozott, amelyek értéke egyre nő – egyeseké akár 1100 euróval is. Például a Volkswagen Golf átlagára az idei év első hat hónapjában megközelítőleg 11 százalékkal, tehát 1150 euróval nőtt Szlovákiában. De hasonló tendencia figyelhető meg más modellek esetében is: egy négyéves, kétliteres dieselmotorral rendelkező Škoda Octaviát idén márciusában még 18 400 euróért kaphattunk volna meg, most viszont már 800 euróval többet fizetnénk érte. Egy másik népszerű modell, a Volkswagen Passat ára kb. 500 euróval nőtt.

A használt autók árának növekedését a nyugat-európai országokkal szembeni hosszú távú határlezárás is eredményezte, ahová az elmúlt években az AAA Auto szerint kb. 14 500 autót szállítottak havonta. A hiány mellett pedig az óriási kereslet is felnyomja az árakat. A Manheim Value Vehicle Index szerint a használt autók értéke 5,3 százalékkal nőtt, az előző évhez képest pedig 27 százalékos növekedést jegyeztek fel. Jonatan Smoke, a Cox Automotive elemzője szerint a helyzet nem sokat változhat az elkövetkezőkben sem, és éveknek kell eltelnie, mire a kereslet és a kínált kiegyenlítődik a piacon.

Az árak emelkedése várható az új autók esetében is, a gyártókra ugyanis nagy nyomást gyakorol a súlyos chiphiány, az elektromos járművek elterjedése, valamint az alapanyagok árának növekedése. Problémát jelent továbbá az új autók iránti kereslet is, ami júliusban és augusztusban az ötödével csökkent Európában.



(hnonline.sk)