Egyre kritikusabb a helyzet a magyarországi benzinkutakon, a MOL-kutak negyede teljesen leürült

Egyre súlyosabb az üzemanyaghiány a magyarországi benzinkutakon. Nemcsak hétvégén , hanem hétfőn és kedden is kígyózó sorok voltak a töltőállomásokon, több helyen viszont teljesen kifogytak az üzemanyagokból.

A MOL olajtársaság szerint a pánik azt követően tört ki, miután számos benzinkútnál elfogyott a hatósági áras benzin és gázolaj. A vállalat a karbantartás után ugyan újraindította a százhalombattai Dunai Finomítót, de a teljes kapacitás elérése több hetes folyamat, egyik napról a másikra nem oldódnak meg az ellátási problémák, és ahhoz az importnak is helyre kellene állnia a jelenlegi pánikvásárlások és készletfelhalmozások mellett - jelentette be a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója a Kossuth rádió Déli krónikájában kedden.

Bacsa György hozzátette, a Mol teljes kapacitása nem elég a magyar piaci igények kielégítéséhez, ehhez mintegy 30 százalék import is kell, és a jelenlegi kereslet mellett a logisztikai túlterheltség feloldásához arra is szükség van, hogy a többi kiskereskedelmi és nagykereskedelmi partner aktivitása is erősödjön.

Az elmúlt héten a benzin kereslete kétszerese, a dízelé másfélszerese volt a tavalyinak, a napi kiskereskedelmi kiszállítási igény 30 százalékkal meghaladta a teljes logisztikai napi kapacitást, miközben az import jelentősen visszaesett.

"Jelenleg azzal küzdünk, hogy nem érjük utol magunkat, ma már szinte az összes kutunkat érinti az, hogy valamelyik termék leürül. Körülbelül 70 kutunk, a teljes hálózat egynegyede pedig teljesen leürült" – mondta.

A határhoz közeli régiókból többen Szlovákiába járnak át tankolni. A töltőállomásokon uralkodó káosz a mentősök munkáját is megnehezítette, többen arra kérték a sofőröket, hogy engedjék őket tankolni – közölte a TASR hírügynökség magyarországi hírforrásokra hivatkozva.

A portfolio.hu azt írja, több benzinkútnál a rendőrségnek kellett a forgalmi rendet fenntartania.

Amint arról korábban beszámoltunk, már pénteken is kígyózó sorok alakultak ki a magyarországi benzinkutaknál, aznap kezdett el terjedni ugyanis egy SMS-üzenet, amelyben ismeretlenek arra figyelmeztettek, hogy szombaton eltörlik a hatósági árat az üzemanyagokra vonatkozóan. Részben ez okozhatta a pánikot, az üzemanyag-ellátási gondok azonban valójában már korábban jelentkeztek.

Mint ismert, a magyar kormány 2021. november 15-én vezette be a hatósági árat az üzemanyagokra vonatkozóan. Az árat 480 forint/literben határozták meg a benzin és a gázolaj esetében. Az ezt követő időszakban még a szlovákiai autósok igyekeztek olcsó benzinhez jutni Magyarországon, július 30-tól azonban kizárólag a magyarországi forgalmi engedéllyel autók jogosultak a hatósági áras üzemanyagra.



(MTI/TASR)