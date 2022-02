Eltűnnek a rendszámtáblákról a járásokat jelölő betűk – mutatjuk, pontosan mikortól

A rendszámtáblákról szóló belügyminisztériumi javaslat már tárcaközi egyeztetésen van, és előzetesen már azt is tudni, hogy mikortól tűnnek el a járásokat jelölő betűpárok.

Az eredeti tervek szerint 2022 márciusától véget ért volna a rendszámtáblák értelmetlen cseréje a járások jelölése miatt, a parlament ugyanis még márciusban megszavazta, hogy az autó eladása után is megtartható legyen a rendszám.

A módosítás lényege, hogy a jelzés átvihető lesz egyik tulajdonosról a másikra függetlenül attól, hogy az adott járásban van-e az állandó lakhelye. Ezáltal tehát országos rendszámokat vezetnek majd be, amelyeken már nem lesz feltüntetve a járás betűjele.

A koalíció azonban novemberben váratlanul 2023 januárjára halasztotta a törvény életbelépését, a minisztérium szerint ugyanis 2022 márciusáig nem győznék az információs rendszerek módosítását.

A belügyminisztérium ezzel kapcsolatos rendeletének javaslata jelenleg tárcaközi egyeztetésen van, a határidő továbbra is 2023. január 1 – tájékoztatott a tárca kedden.

Jelenleg Szlovákiában olyan rendszámmodell használatos, amely az autóhoz és a járáshoz kötődik. Egy jármű hagyományos rendszáma úgy tevődik össze, hogy az első két, járást jelölő betű után egy számsor következik 001-től 999-ig, ezután pedig egy betűkombináció AA-tól ZZ-ig. A jelenlegi törvény szerint, amennyiben a tulajdonos járáson belül adja el a járművét, a rendszám rajta marad a kocsin. Viszont, ha a tulajdonos elköltözik egy másik járásba és megváltoztatja az állandó lakhelyét, akkor az autó rendszámát is ki kell cserélni.

Az új törvény szerint viszont már megszűnik az úgynevezett kétlépéses átjelentési procedúra is. „Ha a tulajdonos eladta az autóját, be kellett mennie a közlekedésrendészetre, ahol az új tulaj meghatalmazásával kijelentette járművét, az új tulajdonosnak pedig el kellett mennie az ő járásában lévő közlekedésrendészetre, ahol bejelentette a kocsit. Ezt most majd egyszerre és egy helyen lehet elintézni, bárhol az országban” – magyarázta tavaly márciusban Radovan Sloboda, a törvényjavaslat egyik beterjesztője.



(TASR/para)