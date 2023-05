Eltűnt az utcából a jelzőtábla, ami már rég nem létezik, a zsaruk mégis büntettek a megsértéséért

Nemrég beszámoltunk róla, hogy a nyitrai Bohúňová utcában a rendőrök bírságokat szedtek azoktól, akik megszegték az „áthaladni tilos“ (prejazd zakázaný) feliratú tábla figyelmeztetését, noha a jelzőtábla már három éve kikerült a közlekedésben használt forgalmi táblák közül. A rendőrök még három hete is azt állították, hogy jogosan büntetik azokat, akik figyelmen kívül hagyják a táblát. Most viszont az Országos Rendőr-főkapitányság másként magyarázza a helyzetet, a szóban forgó tábla pedig azóta el is tűnt a helyéről – írja a noviny.sk.