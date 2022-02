Ezer euró a jogsiért? A vírus és az infláció miatt árat emelnek az autósiskolák

Hat évvel ezelőtt 300-400 eurót kellett fizetni az autósiskoláknak a vezetési kurzusokért. A képzési árak növekedése eleinte a megfigyelő berendezések technikai igényeinek a számlájára volt írható, majd a járvány is rátett egy lapáttal. A következmények még most is sújtják az autósiskolákat, az üzemeltetők főként a rekordszinten lévő energiaárakra és bérleti díjakra, valamint a magas inflációra panaszkodnak.