Ezért indulnak télen nehezebben az autók

A téli időszakban nem ritkaság, hogy az autók nehezebben indulnak, a keményebb fagyok ugyanis jócskán megnehezítik a motor, és gyakran a munkába igyekvők dolgát is.

Fotók: Thinkstock - illusztráció

A HowStuffWork szerint a járművek lassú indulásának alapvetően három oka van.

Először is fontos tényező az üzemanyag viselkedése, hiszen a benzin kevésbé párolog a hidegben. Mivel az üzemanyag égetéséhez először el kell párologtatni a folyadékot, a szélsőséges hideg az égetést is lelassítja.

A második ok az olajhoz köthető, a hidegben ugyanis az olaj is besűrűsödik. Így tehát amikor fagyban indítja be az ember az autóját, a motor mozgó alkatrészeit nehezebben keni az olaj.

A harmadik tényező az akkumulátorok viselkedése. Az energiatárolók olyan vegyületeket tartalmaznak, melyek érzékenyek a hőmérsékletre, a hideg hatására pedig lassabban indulnak el azok a folyamatok, melyek a motor beindításához szükségesek. Az akkumulátorok hatékonysága komolyabb fagynál akár 50 százalékkal is csökkenhet.



