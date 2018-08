Fiat Doblo: A munkára tervezett jármű

Az olasz autógyártók – legyen szó az Alfa Romeóról vagy a Fiatról – modelljei nemcsak eleganciájukról, de megbízhatóságukról is híresek. Ezúttal a Fiat egy haszongépjárművét, a Doblo Cargo combit mutatjuk be.

Fotók: Cséfalvay Á. András

Az autó külsejét letisztult és összetéveszthetetlen formaterv jellemzi: az arányos orr-rész, valamint a magával ragadó vonalvezetés jellegzetes formát kölcsönöz a modellnek. A Fiat Doblo kialakítása vonzó és különleges – köszönhetően az első integrált lámpaegységnek és a keréktárcsáknak. A jármű irányjelzői a szögletes tükörházba lettek beépítve.

Elképzelni sem tudnánk jobb társat egy Doblónál a nagy utazásokhoz, illetve szállításokhoz. Az autó kialakításának köszönhetően mindenki és minden kényelmesen elfér odabent – ezt bizonyítja a 3200 literes csomagtér is. Az első és hátsó üléseken pedig több személy – akár egy kisebb munkásbrigád is kényelmesen elfér.

A raktér mellett a modell temérdek tárolórekesszel is rendelkezik: az első ajtókon elhelyezett nagy méretű tárolórekeszekben akár több vizespalack is elfér, de az első ülések feletti tárolópolcon is van bőven hely. A műszerfal és a tárolóhelyek remekül harmonizálnak egymással, így mindenhez könnyen hozzá lehet férni.

A Fiat Doblo fedélzeti rendszere egy 5 colos kijelzőn érhető el. A multifunkciós kormánynak köszönhetően könnyedén vezérelhetjük a rádiót, így szemeinket mindvégig az úton tarthatjuk. Az AUX és USB csatlakozók segítségével pedig az okostelefonunkon tárolt zeneszámokat is hallgathatjuk.

Ami a biztonsági felszereltséget illeti: az utastérbe beépített irányított gyűrődési zónák külön kialakított pontokon nyelik el az ütközések energiáját, az ajtók pedig még véletlenül sem nyílhatnak ki. Az ABS és EBD rendszerekkel kiegészített ESC elektronikus menetstabilizátor hirtelen fékezés esetén is segít megőrizni az uralmat a jármű felett.

További hasznos funkció a dombsegéd, amely emelkedőn való elinduláskor megakadályozza, hogy a jármű visszaguruljon.

Mivel haszongépjárműről van szó, a Fiat Doblónak nem csak tárolóhelyben kell megmutatnia tudását – szállítás esetén a nagyobb dolgokat meg is kell tudni mozdítani. Ebben lehet nagy segítségünkre a modell 1.6-os dízelmotorja, amelyben bizony van kakaó: 11,6 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra, a végsebessége pedig elérheti a 164 km/órát is.

Fiat Dobló Cargo combi P.L. 1,6 MTJ 105k SX N1

1 598 cm3

4 henger

77 kW (105 lóerő)

átlagfogyasztás: 4,6 liter

6 fokozatú manuális váltó

EURO 6

A Fiat Doblo remek teherbírásával és megbízhatóságával rendkívül hasznos partner a mindennapi munkák során. A modell 20 580 euróért megvásárolható a Dunautóban.

A tesztautót a DUNAUTO bocsátotta rendelkezésünkre.

-para-