FIGYELEM: Január 7-től lezárják a 63-ast Gellénél

Iván Lajos egyházgellei polgármester a gellei Facebook-csoportban tájékoztatott erről.

"A közlekedés Dunaszerdahely és Pozsony között a képen látható sötét íven (új aszfalton) keresztül fog folyni. Erről lehet majd Mihályfa és Cséfa felé valamint az üzemanyag töltő állomás felé letérni (az 1. kép bal oldalán), és ide lesznek áthelyezve a buszmegállók (az 1. kép jobb oldalán)" - áll a közleményben.

A polgármester tájékoztatott arról is, hogy a helyiek milyen irányban hagyhatják el a falut, ha Pozsony vagy Dunaszerdahely felé szeretnének haladni. "Gelléből Pozsony, Cséfa, Mihályfa esetleg Dunaszerdahely felé a Báger melletti kereszteződésen lehet majd eljutni. Gelléből Dunaszerdahely felé meg Beketfán keresztül is el lehet majd jutni, esetleg egy következő megoldásként Mihályfa és Cséfa felé is" - fogalmazott.

"Ez a forgalomelterelés nélkülözhetetlen a folyamatos és akadálymentes közlekedés bebiztosításához az új körforgalom megépítésénél, melynek elkészültével jelentősen megnövekszik a közlekedés biztonsága az építkezés befejezte után várható intenzív forgalom esetén. Kérjük a lakosság türelmét, és elővigyázatosságát a fent említett útszakasz ádhaladtával" - fűzte hozzá.

