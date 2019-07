HOPPÁ: Nyugdíjas mamik rongyoltak szét kocsikat részegen Pozsonyban!

Egészen rendkívül cselekmények a fővárosban: egy napon belül két baleset is történt Pozsonyban, melynél ittas volt a sofőr, és mindkét esetben nyugíjas nőről van szó.

Vasárnap délután a Šándorova utcában egy parkolóban két kocsinak is nekihajtott egy 67 éves nő a sajátjával, majd miközben tolatott, kapott még egy kocsi. Ráadásul el is hajtott a helyszínről, a rendőrök valamivel odébb, az Exnárova utcában állították meg. Előkerült a szonda, és cselekedett. Az idős asszony leheletében 1,69 ezrelék alkoholt mértek, amit alátámasztott a megismételt teszt is.

Később a Tomášikova utcában történt a másik baleset, ahol a Ružinovská utcával való kereszteződés előtt egy áló kocsiba hajtott bele egy 68 éves asszony. Nála 1,4 ezreléket mutatott a szonda.

Michal Szeiff pozsonyi rendőrszóvivő közölte, mindkettejüket a helyszínen őrizetbe vették, majd megkezdték ellenük a büntetőeljárást.

(TASR)