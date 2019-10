Íme 9 szabályváltozás, amire számíthatsz, ha sofőr vagy!

1. 365 napos matrica

A képviselők Sárközy Irén (Híd) javaslatára jóváhagyták a 365 napos sztrádamatrica bevezetését, így aki év közben váltana éves matricát, annak ugyanolyan hosszú ideig lesz lehetősége azt használni, mint aki a hagyományos éves matricát vásárolja év elején.

2. Mobilhasználat

A közlekedési törvény szigorításával növekednek a vezetés közbeni mobilhasználatért kiróható bírságok, és már nemcsak a telefonálás, de a telefon és egyéb audiovizuális, telekommunikációs eszköz kézben tartása is tilos lesz. Helyszíni bírságként az eddigi 50 helyett 100, közigazgatási eljárás keretén belül pedig 100 helyett 200 eurót is kiróhatnak. Továbbra is lehet viszont majd handsfree eszközökkel telefonálni vezetés közben.

3. Járdán való parkolás

További fontos változás a törvényben, hogy a járdán való parkolás csak olyan helyen lehetséges majd, ahol ehhez nem kell felhajtani a járdára, ergo a járda egy szinten van az úttesttel.

4. Kerékpárosok és az alkohol

A kerékpárosok esetében megszűnik a zéró tolerancia az alkoholfogyasztásra. Ezentúl 0,5 ezrelék alkoholszinttel tekerhetnek településen belül, avagy kerékpárúton.

5. Villanyrollerek

Újdonság az is, hogy a segédmotorral ellátott rollerezők a szabályok szerint ezentúl már nem "gyalogosnak" fognak számítani a közlekedésben, hanem nem motoros járművel közlekedőknek, mint amilyenek a biciklisek.

6. Mentőútvonal

Bevezetik azt is, hogy az autópályákon sűrű kocsisor esetén kötelező legyen az autósoknak olyan útvonalat hagyni, ahol a mentők, tűzoltók, rendőrök áthaladhatnak.

7. Jogsi nagyobb gépjárművekre

Nagyobb gépjárművekre fiatalabb korban is lehet majd jogosítványt szerezni. A C és CE jelzésű jogosítványt az eddigi 21 helyett már 18 évesen meg lehet szerezni, míg a D és DE kategóriákban 24 helyett 21 évesen.

8. Tapasztalatlan sofőrök

A tapasztalatlan sofőrök által okozott balesetek kapcsán is módosítást eszközöl a javaslat. Próbaidőt kapnak: amennyiben a jogosítvány megszerzésétől számított két éven belül kétszer megsérti a közlekedési szabályokat, vagy kétszer elkapják, hogy túllépte a megengedett sebességet, részt kell vennie egy autóiskolai pótkurzuson, pszichológiai képzésen (3 x 50 perc csoportban egy közlekedési pszichológusnál), illetve le kell vizsgáznia a szabályok alkalmazásából a rendőrségen. Ha pedig az említett két éven belül harmadszor is szabályt sért, elveszti a jogosítványát, és leghamarabb fél év után szerezheti vissza, miután pszichológiai tesztet írt és egészségügyi vizsgálatokon is átesett - azután pedig újabb kétéves próbaidő kezdődik számára.

9. Nyilvántartás

Egyszerűbbé válik a gépjárművek nyilvántartásba vétele, ugyanis azon a járművek esetében, amelyek korábban már megkapták a nyilvántartási irataikat, illetve a táblákat, a legközelebbi átjelentésnél már nem kell személyesen megjelenni. Például egy másik járásból származó tulajdonos mindent elintézhet elektronikusan, az öreg táblát pedig elküldheti futárszolgálattal.

(TASR/parameter)