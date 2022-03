Íme, az utolsó autók, amiket még megkaphatunk 12 ezer euró alatt – a Fabiát hiába keressük köztük

Már meg sem lepődünk azon, hogy az autóárak rakétasebességgel nőnek minden kategóriában. Ez főként az egyre növekvő kereslet, a Covid okozta gyenge termelés, chiphiány, valamint az ukrajnai háború számlájára írható.

Néhány évvel ezelőtt még olyan modellt is találhattunk a piacon, amelynek ára nem érte el a 7 ezer eurót, mára viszont már csak két autó nem éri el a 10 ezres határt – az egyik a Mitsubishi SpaceStar, a másik pedig a Hyundai i10.

Még nem éri el a 11 ezer eurót a Dacia Sandero, a Citroen C1, a Kia Picanto és a Hyundai i20 ára, a Fiat Panda, a Kia Rio, a Suzuki Ignis, a Renault Clio és a Toyota Aygo X árcéduláján pedig 11 és 12 ezer euró közötti összeget tüntetnek fel.

Nem fér már be a 12 ezres határ alá a Škofa Fabia, amely alapmodelljéért 12 990 eurót kell fizetnünk, de ugyanez igaz az Opel Corsára is. Sokáig 10 ezer alatt mozgott a Dacia Duster és a Citroen C3 ára is, ma viszont mindkettő alapmodell ára 13 ezren felül kezdődik.



(pravda)