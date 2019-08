Ismét balesetet szenvedett az ismert szlovák DJ

A Mladá Boleslav közelében megtartott Macháč nevű fesztiválról tartott hazafelé vasárnap hajnalban, amikor hajnali három körül váratlanul eléjük vágott egy furgon.

A karambolt már nem tudták elkerülni, a sofőr és ő is megsérültek. A másik kocsit vezető férfi EKG szavai szerint ittas volt.

Miroslav Ecker korábban, 2016 decemberében szenvedett súlyos balesetet Nová Baňa mellett a sztrádán, egy piros Audival ütközött. Azon a szombat estén ő volt a sofőr, és barátnőjével, illetve egy másik nővel egy besztercebányai klubba tartottak. A baleset olyan súlyos volt, hogy a másik kocsi sofőrje belehalt. Ecker is súlyosan megsérült, hét csontja is eltört, jó ideig nem is léphetett fel. Barátnője a fején és a hasán sérült meg, a harmadik utas pedig a kezén.

(Nový Čas)