Itt a rendőrségi atombomba, ami miatt hamarosan a dunaszerdahelyiek is kétszer meggondolják, vedeljenek-e vezetés előtt!

A rendőrség hamarosan a Dunaszerdahelyi járásban is alkalmazni kezdi a büntető perrendtartás egy szigorúbb tételét a súlyosan ittas sofőrök esetében. Both Péter járási rendőrkapitány beszélt erről a Pátria rádió csütörtök reggeli adásában.

Kálmán Norbert műsorvezető az ittas vezetéssel kapcsolatos statisztikákról, illetve büntetésekről faggatta Both Pétert, aki elmondta többek között, hogy manapság már nincs olyan időszak, amikor több vagy épp kevesebb az ittas sofőr, ennél viszont aggasztóbb, hogy emelkedik a számuk – a Dunaszerdahelyi járásban is.

„A dunaszerdahelyi járási rendőrség tavaly 102 ilyen esetet regisztrált, idén viszont már 75-nél járunk” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ez arról tanúskodik, hogy a büntetések nem eléggé elrettentőek a sofőrök számára.

Both beszélt arról is, hogy a sofőrök gyakran alábecsülik, mivel jár az, ha netán egy ezrelék feletti véralkoholszinttel leleplezik őket a volán mögött. Ezt ugyanis már bűncselekményként kezelik, és a gépjárművezetéstől való eltiltás is komoly egzisztenciális problémákat jelenthet, nem is beszélve arról, hogyan befolyásolja bárki szakmai pályáját, ha ez bekerül az erkölcsi bizonyítványába.

Amikor valaki egy ezrelék feletti alkoholszinttel a rendőrségi fogdába kerül, szupergyors eljárás keretén belül vizsgálják az esetét, ami azt jelenti, hogy 72 órán belül ítéletet kell hirdetni felette. Both szerint az ítéletet az elkövető már aztán 98%-ban elfogadja, ugyanakkor aggályosnak tartja azt a paradox helyzetet, hogy a bíróság gyakran elnézőbb az ilyen sofőrökkel szemben, mint a rendőrség az egy ezrelék alatti véralkoholszinttel elcsípett enyhébb szabálysértőkkel szemben.

Most jön viszont az atombomba, amelyet ha elkezdenek alkalmazni a Dunaszerdahelyi járásban is, akkor biztosan mindenki még egyszer átgondolja, érdemes-e volán mögé ülni, ha már lecsúszott pár feles. Ez pedig nem más, minthogy 2 ezrelék véralkoholszint felett elkobozhatják a járművet, amelyet az ittas sofőr vezetett. Mindegy, milyen járműről van szó.

„A büntető perrendtartás lehetőséget ad, hogy olyan tárgyat, jelen esetben a gépjárművet, amivel bűncselekményt követnek el, elkobozzanak. Ez idáig nem nagyon volt jellemző, hogy éltek volna vele, de a negatív tendencia miatt is az ügyészség fokozatosan szigorít, és több járási parancsnokság már használja ezt a lehetőséget” – magyarázta.

Kifejtette ezzel kapcsolatban, hogy a járási rendőrkapitányságok számára rendre az illetékes kerületi ügyészség ad ki útmutatót egy-egy törvényi rendelkezés gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban, és ugyan ez Dunaszerdahely, illetve a Nagyszombati kerület esetén még nem történt meg, az egész hetek kérdése lehet.

Akadnak problémák, hogy mindez hogyan valósulna meg a gyakorlatban, ugyanakkor néhány helyen már ezzel is foglalkoztak. A Trencséni kerületben például Both szavai szerint már megbíztak egy magáncéget, amely az ilyen súlyosan ittas esetekben egy autómentővel kiszáll és saját parkolójában helyezi el a járművet. Ha aztán a bíróság elkobozza, akkor az az államra száll, ha nem, akkor a sofőrnek csak a parkolódíjat kell kifizetnie az autómentő cégnek. Amennyiben az államé lesz a kocsi, akkor az eladásából származó bevételből fizethetik ki a kárt, amit esetleg az ittas sofőr okozott a kocsijával.

„Idő kérdése, hogy milyen joggyakorlatot vezetünk majd be. Tudok olyan kapitányságról, ahol ezt a visszaesőknél alkalmazzák. Valószínűleg itt is ez lesz a trend, vagy pedig az alkoholos befolyásoltság mértékét határozzák meg, amelynél elkobozható az autó” – szögezte le Both Péter.

(pátria/SzT)