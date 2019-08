Jogsija nincs, piált eleget, neki is ment egy parkoló kocsinak

A fiatal "pilóta" annak ellenére ült a volán mögé, hogy korábban már a rendőrség elvette a jogosítványát. Hogy ilyen körülmények között még nagyobb bátorsággal üljön be a kocsijába, be is dobott néhány italt. A zsaruk megállapították, hogy a vérében 2,1 ezreléknyi alkohol van, ezért rosszallóan még inkább összevonhatták a szemöldöküket a hatóság emberei.

TASR