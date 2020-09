Július végén lett Dunaszerdahelyé az a telek, ami még kellett a nagyabonyi úti körforgalomhoz

A város egyik legforgalmasabb csomópontjáról van szó, a reggeli és a délutáni csúcsidőben 5-10 perc is lehet a várakozási idő, mire a mellékutakról rá tudnak kanyarodni az autósok a Nagyabonyi útra.

Régóta tervezik ide körforgalom kiépítését, amit az is alátámaszt, hogy az egyik legkorábbi cikkünk, amelyben már szóba került, 2011-es, és akkor olyan kontextusban került szóba, hogy abban az évben azt a VMK előtti tér rekonstrukciója során elkövetett hibák miatt kellett beáldozni.

A tavalyi volt az első év, amikor már konkrét lépések történtek a körforgalom megépítése érdekében, elkészült például annak terve és megkezdődtek a körforgalom tervezett területét érintő telekrendezési egyeztetések is. Ezek elhúzódtak mind a kereszteződés egyik sarkában töltőállomást üzemeltető OMV vállalattal, mind a Szlovák Földalappal, ráadásul az ősz folyamán még a Szlovák Gázművek is ráébredt, hogy szükséges áthelyezni a vezetékeiket is, ami miatt az egész beruházás már végérvényesen áttolódott az idei évre.

Április elején, a fűtési szezon végeztével el is kezdődhetett volna, de jött egyrészt a járványhelyzet, másrészt Hájos Zoltán polgármester szerint az OMV-val akkor még továbbra is egyeztettek. Nos, ezek a tárgyalások a nyár közepéig elhúzódtak.

„A körforgalom kiépítését az OMV késleltette, mert a városi képviselő-testület már 2019. szeptember 24-én döntött a benzinkút melletti 225 négyzetméter területű parcella megvásárlásáról, - amely most is az út része – viszont az adásvételi szerződés idén júliusban került az OMV részéről aláírásra és a kataszteri hivatalban beírásra”

– válaszolt azzal kapcsolatos érdeklődésünkre a polgármester, hogy miért nem kezdődtek el még mindig a munkálatok.

A szerződés fellelhető a város weboldalán, július 29-i dátum szerepel az aláírásánál, augusztus 10. pedig a közzétételénél. A szerződés tárgya a Nagyabonyi út és a Czibók utca sarkán lévő telek volt, ami pillanatnyilag a letérősáv a Czibók utcára. Ezt a részt 8300 euróért vásárolta meg Dunaszerdahely az OMV-tól.

„Már folyik a közbeszerzési eljárás, ennek lezárultával a sikeres pályázó azonnal elkezdi az épitkezést, a nyilvánosság időben tájékoztatva lesz a forgalomkorlátozással kapcsolatban”

– folytatta a polgármester, arra azonban nem kaptunk választ, hozzávetőlegesen mikor készülhet el a körforgalom, amely a járvány miatt a játszótéri elemek cseréje mellett a második olyan beruházás volt, ami benne maradt a költségvetésben még idén tavasszal (igaz, hogy közben bővítették azok körét).

A polgármester elárulta, kisebb munkálatok már lezajlottak a leendő körforgalom környékén.

Ezek közül is a látványosabb a sikabonyi temető kerítése egy részének áthelyezése. Emellett kiépítésre került egy új kukaketrec, ahová a Nagyabonyi út és a Czibók utca sarkán lévő kukatárolót áthelyezik, ám annak teteje láthatóan tűz martalékává vált.

Amit a gyakorlati megvalósításáról tudni érdemes, hogy a körforgalom két letérősávot is magába foglal majd a Nagyabonyi útról: a városból kifele haladva jobbra le lehet majd kanyarodni a Kertész utcába, míg ellenkező irányból szintén jobbra a Czibók utcába.

A körforgalom magába foglalja járdák és kerékpárút létesítését is, és épp emiatt kellett levágni egy darabot a sikabonyi temető zöld területéből, továbbá szintén a bicikliút miatt kell helyezni a temetővel szemben lévő sarkon található szeméttároló ketrecet, és ott a tervek szerint megszűnik hat parkoló is, helyettük viszont létrehoznak a lakóházak között.

A körforgalom városi és megyei közös beruházásból valósul meg, tavaly 458 ezer eurót hagytak jóvá erre a célra, amiből 250 ezer eurót téríthet a megye.

(SzT)