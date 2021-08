Kikészülnek a közlekedők ettől a horrorkörforgalomtól (VIDEÓ)

A swindoni körforgalmat 1972-ben építették, különlegessége pedig az, hogy egy nagyobb körforgalmon belül öt kisebb, minikörforgalom is található melyek segítségével az egyes kijáratokat több útvonalon is meglehet közelíteni – ezzel is csökkentve az esetleges balesetek számát.

Mi a franc ez?

– kérdezte szűkszavúan egy Redditező.

Életemben nem láttam még ennél rémisztőbb dolgot, rám tört a szorongás

– fűzte hozzá egy újabb felhasználó, kinek a félelme tulajdonképpen egészen reális, Amerikában ugyanis hihetetlenül ritkák a körforgalmak.



(viaIndex)