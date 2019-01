Kínában dőlhet el a Volkswagen jövője

A konszern vezére január hónapban személyesen a helyszínen irányítja a Volkswagen kínai üzletét. A kínai piac jelentőségét a konszern jövőjét illetően azzal támasztotta alá a pekingi sajtótájékoztatón, hogy ott zajlanak a világpiacot és a járműipart befolyásoló nagy változások.

Elmondta: hosszú éveken keresztül a nagy autógyártók hozták be Kínába a fejlett járműipari technológiát, a mértékadó fejlesztések azonban most már helyben történnek. Olyannyira, hogy az elektromos mobilitásban és az önvezető járműtechnológiában Kína már a technológia élvonalát képviseli. Mindez a kínai iparpolitika céltudatos fejlesztési törekvésének köszönhetően alakult így.

"Azoknak a képességeknek nagy részét, amelyekkel még nem rendelkezünk, Kínában fogjuk létrehozni" - jelentette ki a Volkswagen vezére, hozzátéve, "ehhez szoros kapcsolatokat kell kiépítenünk kínai technológiai cégek egész sorával". Megjegyezte ugyanakkor, hogy a Volkswagennek nem áll szándékában Németországban visszafejleszteni kutatás-fejlesztési tevékenységét, mert az munkahelyeket sodorna veszélybe, hanem többletkapacitást tervez kiépíteni Kínában.

Herbert Diess, aki már tavaly is mintegy 20 napot töltött Kínában, jelezte, hogy az idén ennek legalább a dupláját kívánja a helyszínen stratégiai üzleti terv kidolgozására fordítani. Bejelentette: a kínai üzletág ügyvezetői igazgatói feladatait a január közepén nyugdíjba vonuló Jochem Heizmanntól Stephan Wollenstein veszi át.

Stephan Wollenstein a tájékoztatón közölte: a viszonylag gyenge piaci környezet ellenére is bízik az értékesítések további növekedésében. A kínai autópiac ugyanis több évtizedes szakadatlan növekedés után tavaly zsugorodott első alkalommal, a Volkswagen viszont így is növelni tudta piaci részesedését. A bemutatásra váró új modelleknek köszönhetően az idén is az eladások növekedésére számít a konszern.

Az elektromos autók rohamosan bővülő kínai piacára adott válaszként a Volkswagen már az elmúlt években is több milliárd eurós fejlesztési beruházásokat jelentett be. A kínai kormány az elektromos mobilitás ösztönzésével és a belsőégésű motorok korlátozásával 2020-ra legalább ötmillió teljesen elektromos autót tervez az utakra juttatni. Tavaly a becslések szerint már legalább egymillió elektromos autót értékesítettek Kínában.

MTI