Közzétették a március végi nagymegyeri autós üldözésről készült rendőrségi felvételt (Videó)

Március végén egy autótolvajt kaptak el a nagymegyeri rendőrök Izsap mellett. A rendőrség most tette közzé a fedélzeti kamera eközben készült felvételét.

Március 29-én, vasárnap este egy helyi férfi a Szlovák Takarékpénztár belvárosi fiókjánál lévő bankautomatából készült felvenni pénzt, ám eközben járó motorral hagyta autóját a parkolóban. Ezt vette észre az a 22 éves somorjai fiatal, aki kapott az alkalmon, beült és elhajtott a VW Golffal. Néhány órával később a nagymegyeri rendőrök észlelték az akkor már bejelentett autót, és ugyan nem volt rajta a rendszáma, meg akarták állítani. Üldözőbe vették, és a most közzétett videóból kiderül, hogy egy benzinkúton is keresztülhajtott, több táblát is figyelmen kívül hagyva száguldozott, vakmerően keresztülhajtott egy parkon, végül az izsapi településrészről kivezető egyik út végén lesodródott az árokba, majd a szántóföldön próbált elmenekülni, a rendőrök azonban itt már elkapták:

A fiatal somorjai férfi már korábban is követett el bűncselekményt, ezért a szupergyors eljárás keretén belül egyből vitték a dutyiba. A kárt, amit az ellopott autón okozott, 6 800 euróra becsülték.

