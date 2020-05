Lefülelték a rendőrök a 19 éves fiút, aki 308 km/h-val száguldott a kanadai autópályán 

Az ontariói rendőrség arról számolt be arról, hogy egy 19 éves fiút kaptak el, aki 308 kilométer per órás sebességgel száguldott az autópályán – írja az Index.

Egy rendőr, Kerry Schmidt azt nyilatkozta, hogy ilyen durva gyorshajtással még nem találkozott. A szakaszon 100 km/h a határ, amit a tinédzsernek sikerült többszörösen átlépni.

A fiú az édesapja Mercedesével száguldozott, amit most a rendőrség 7 napra lefoglalt. A helyi törvények értelmében a fiú jogosítványát is 7 napra függesztették fel. Az autóban egy másik 19 éves is tartózkodott, de mindkettőjüket elengedte a rendőrség.

